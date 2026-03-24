Roè Volciano, un milione per la nuova sede dei volontari Anc

Una sede rinnovata e più funzionale per i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri. L’opera è stata finanziata per 1 milione di euro da Regione Lombardia, nell’ambito del programma di interventi a sostegno delle aree interne.

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La sede, lo ricordiamo, nel 2018 si era trasferita a Roè Volciano, in località Tormini, in una posizione strategica per coprire il territorio della bassa e media Valsabbia e della sponda occidentale del lago di Garda. L’associazione che la gestisce – la prima in Italia in ambito sanitario ad essere riconosciuta dall’Anc – fornisce un servizio preziosissimo nella propria area di riferimento: nel 2025 la postazione di Roè ha eseguito, grazie ai suoi 135 volontari, 2.550 interventi 112, a cui si aggiungono poco meno di cinquecento trasporti.

Servizi, interventi e obiettivi

Sono stati inoltre organizzati corsi di formazione e appuntamenti aperti alla cittadinanza per diffondere la cultura del soccorso, ed è stata assicurata l’assistenza in occasione di decine di eventi e manifestazioni. Il parco mezzi comprende cinque ambulanze, un veicolo per il trasporto dei disabili e un’auto attrezzata. Ad affiancare il servizio su ambulanza, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, nel periodo estivo viene allestito un servizio su motocicletta, garantito da tre volontari e da un infermiere.

«Attualmente – spiega il presidente Vincenzo Chianese – nell’area della sede, di proprietà del Comune, che l’ha messa a disposizione in comodato, sorge una palazzina dove svolgiamo la nostra attività e dove sono sempre presenti due ambulanze di base per le emergenze e le urgenze, che fanno capo ad Areu. Per migliorare ulteriormente il servizio erano però diventati improcrastinabili il potenziamento e l’ammodernamento della struttura, ormai non più adeguata alle crescenti necessità. Il contributo regionale permetterà adesso di intervenire in questa prospettiva».

Efficienza

La progettazione e la direzione dei lavori saranno affidati ai tecnici della Comunità montana di Valle Sabbia. Gli obiettivi primari da conseguire sono quelli di un’elevata efficienza energetica e del miglioramento funzionale complessivo, con particolare riguardo agli spazi riservati alle attività formative e al ricovero dei mezzi.

Grande soddisfazione per l’erogazione del finanziamento è stata espressa dal presidente della Cmvs Giovanmaria Flocchini e dal sindaco di Roè Volciano Mario Apollonio, entrambi da tempo impegnati in prima persona per raggiungere questo importante risultato.