A Castel Mella apre una nuova casa dei Carabinieri volontari

Una nuova casa per custodire impegno, valori e solidarietà: la sezione di Castel Mella dell’Associazione nazionale Carabinieri inaugura la sua nuova sede, pronta ad accogliere soci e cittadini per continuare ad aiutare la comunità.

La realtà

«Siamo un gruppo giovane, nato nel gennaio del 2020 in piena epidemia Covid – racconta il presidente della sezione Flavio Consoli –. Ci siamo subito messi all’opera all’inizio con attività di contingentamento agli ingressi delle farmacie locali e degli ospedali e lavorando per garantire l’osservanza del rispetto dei vari decreti ministeriali».

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Col tempo i componenti sono cresciuti da 29 a 121 e le attività di volontariato sociale si sono diversificate. Gli ex carabinieri partecipano a iniziative sul territorio come gare ciclistiche, corse e manifestazioni di vario genere, offrendo assistenza e supporto alla sicurezza. Da poco hanno inoltre avviato un progetto negli asili della zona per farsi conoscere anche dai più piccoli.

Gli spazi

Fino all’inizio del 2025, però, la sezione non disponeva di una propria sede. «Condividevamo lo spazio con un’altra Associazione ma, dato che trattiamo anche documenti delicati, abbiamo chiesto al Comune un luogo tutto nostro – continua Consoli –. Non appena l’Amministrazione ha avuto a disposizione un immobile, ce lo ha concesso gratuitamente e in meno di un anno siamo riusciti a sistemarlo e renderlo operativo».

L'inaugurazione della nuova sede - © www.giornaledibrescia.it

Lo spazio, in piazza San Siro 14, è ampio e luminoso; sulla facciata sventola il tricolore ed è affisso il logo dell’Associazione nazionale Carabinieri. «L’intento è poter organizzare riunioni aperte a tutti, così che anche la cittadinanza possa partecipare con le proprie idee», aggiunge il presidente.

Taglio del nastro

L’inaugurazione è in programma domenica 22. Il ritrovo è previsto alle 8 in piazza Unità d’Italia, da cui partirà il corteo istituzionale verso piazza San Siro. Seguiranno la cerimonia dell’alzabandiera, i discorsi ufficiali e il taglio del nastro, la visita guidata dei nuovi locali, la messa e il pranzo sociale al ristorante La Quercia.

«Il raggiungimento di questo traguardo, frutto della collaborazione con l’Amministrazione e del legame con il territorio, rappresenta un momento di festa per la cittadinanza che tiene molto alla nostra Associazione – conclude Consoli –. Continueremo a impegnarci per aiutare gli altri, perché la fiamma a tredici punte che portiamo nel cuore non si spegnerà mai».