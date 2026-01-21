Anche a Roè Volciano arriva la tassa di soggiorno

Anche Roè Volciano applicherà, a partire dal mese di aprile, l’imposta di soggiorno per chi sceglierà di usufruire delle strutture recettive presenti sul suo territorio.

La decisione

A deciderne l’adozione è stato, nel corso della sua ultima seduta, il Consiglio comunale, che si è espresso in proposito all’unanimità. Nella delibera approvata, si ricorda che «il territorio di Roè Volciano è caratterizzato da significativi flussi turistici i quali, pur rappresentando una risorsa significativa per l’indotto economico e commerciale, comportano spese aggiuntive a carico del bilancio comunale, sia per l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali, sia per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale, per la manutenzione e per garantire un adeguato livello di iniziative e manifestazioni».

Leggi anche Tassa di soggiorno, in provincia arrivano quasi 20 milioni di euro

L’adozione dell’imposta da parte del Consiglio arriva al termine di un percorso che ha previsto dapprima un incontro informativo con le oltre cinquanta strutture recettive operanti a Roè Volciano, incontro a cui ha fatto seguito la presentazione del regolamento alla Commissione consiliare preposta, che l’ha analizzato e discusso, apportandovi anche nell’occasione alcune modifiche.

Lo strumento

Il nuovo strumento entrerà in vigore, come si ricordava, con il mese di aprile. Queste le tariffe a notte per ogni persona, che riguarderanno le presenze in hotel, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e che avranno validità fino al 31 dicembre: strutture a cinque stelle e superiori 3,50 euro, strutture a quattro stelle 2 euro, mentre per quelle a una, due e tre stelle, nonché per le strutture diverse dalle alberghiere, la tariffa sarà di 1,50 euro.

Sono previste esenzioni per alcune categorie: non dovranno pagare l’imposta di soggiorno, ad esempio, i minori di quattordici anni, gli studenti e i docenti in visita scolastica, come pure le persone diversamente abili non autosufficienti e i loro accompagnatori.