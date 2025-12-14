Rodengo Saiano, dopo tre furti individuato il ladro della biblioteca

Ben tre incursioni in uno dei luoghi della cultura a Rodengo Saiano, tra qualche piccolo danno e materiale trafugato, per un caso risolto grazie ad un lavoro di rete portato avanti da Polizia locale e Carabinieri (con il sistema di videosorveglianza a fare la differenza).

Nelle ultime due settimane la biblioteca del Comune franciacortino è stata presa di mira da un ladro, che ha effettuato ben tre incursioni nella struttura posta nel centro del paese forzando una porta con maniglione antipanico e asportando di volta in volta degli apparecchi tecnologici presenti nella struttura (tra i quali un computer portatile e un videoproiettore) e le monete presenti nei distributori di bevande calde.

Non un grande bottino quello asportato dal ladro (che si è scoperto essere di casa proprio a Rodengo Saiano e già conosciuto dalle forze dall’ordine), ma questa serie di episodi ha comunque provocato allarme in paese e chiamato dapprima il Comune con la sua Polizia locale e poi anche i carabinieri all’azione. La terza incursione del malvivente è stata decisiva per le indagini, visto che l’uomo, un 50enne di Rodengo, era accompagnato da un complice.

Immagini preziose

Decisive sono state le immagini registrate dalle telecamere poste su tutto il territorio comunale, oltre che nei varchi d’accesso al paese. Sono stati proprio i filmati a consentire agli inquirenti di risalire all’auto del complice, un coetaneo residente a Passirano, e conseguentemente al ladro. Alla visione si sono messi gli agenti della Locale, guidati dal responsabile del servizio Gian Luca Raber.

La loro ricostruzione ha permesso di individuare la traccia decisiva in una Jeep Renegade sospetta. I dati sono quindi stati trasmessi ai carabinieri della stazione di Gussago, che hanno successivamente coinvolto i colleghi di Passirano. L’operazione, conclusa venerdì, ha portato alla denuncia dei due malviventi e al recupero di una parte della refurtiva.

Investimenti

«Siamo soddisfatti della buona riuscita dell’operazione, portata avanti dai nostri agenti e dai carabinieri – commenta il vicesindaco e assessore alla Sicurezza –. Gli investimenti in sicurezza, a partire proprio dal sistema di videosorveglianza, si sono rivelati utilissimi».