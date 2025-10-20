Ruba più di 900 dvd e 195 libri dalle biblioteche, arrestato a Rovato

È stato arrestato il ladro seriale delle biblioteche: l’uomo, un 41enne residente a Castrezzato, a casa aveva 925 dvd e 195 libri; materiale, dal valore di circa 25mila euro, che avrebbe poi rivenduto online e nei mercatini dell’usato. A incastrarlo sono stati gli agenti della Polizia locale di Rovato, agli ordini del comandante Silvia Contrini, che lo hanno beccato in flagranza di reato sabato nella biblioteca del paese della Franciacorta.

La vicenda

Era da qualche tempo che dagli scaffali della biblioteca comunale di Rovato venivano registrati ammanchi di libri e dvd, alcuni dei quali in copia unica e di valore collezionistico. Il responsabile ha attenzionato i propri utenti per qualche tempo, circoscrivendo il possibile periodo in cui sono stati commessi i furti e aiutando così la Polizia locale a indirizzare i propri sospetti su pochi utenti.

Dopo un periodo di osservazione sabato mattina, poco dopo le 12, è stato fermato uno dei sospetti. L’uomo è rimasto per meno di mezz’ora nei locali della biblioteca e poi è uscito. E proprio prima che risalisse in auto è stato fermato dagli agenti. Sotto il giubbotto il 41enne di Castrezzato nascondeva 11 dvd e 3 coltelli. Vista flagranza del furto i controlli sono stati estesi al veicolo dove sono stati trovati altri 27 dvd e 10 libri provenienti da biblioteche del territorio franciacortino.

La refurtiva a casa

La sorpresa più grande è stata presso l’abitazione dell’uomo: qui gli agenti hanno rinvenuto centinaia di dvd e libri provenienti da numerose biblioteche del bresciano e non solo. Tutto quanto rinvenuto è stato repertato portando in evidenza il furto di 925 dvd e 195 libri provenienti da 32 biblioteche diverse per un valore economico di circa 25.000 euro. Tra i dvd trovati vi sono pezzi unici del valore di oltre 300 euro.

Direttissima

L’uomo arrestato in flagranza di reato di furto è stato giudicato in direttissima questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto nei confronti dell’uomo.