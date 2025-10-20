Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Ruba più di 900 dvd e 195 libri dalle biblioteche, arrestato a Rovato

Simone Bracchi
A incastrarlo sono stati gli agenti della Polizia locale che lo hanno fermato in flagranza di reato sabato nella biblioteca del paese della Franciacorta
La refurtiva sottratta dalle biblioteche e trovata in casa dell'uomo - © www.giornaledibrescia.it
La refurtiva sottratta dalle biblioteche e trovata in casa dell'uomo - © www.giornaledibrescia.it
AA

È stato arrestato il ladro seriale delle biblioteche: l’uomo, un 41enne residente a Castrezzato, a casa aveva 925 dvd e 195 libri; materiale, dal valore di circa 25mila euro, che avrebbe poi rivenduto online e nei mercatini dell’usato. A incastrarlo sono stati gli agenti della Polizia locale di Rovato, agli ordini del comandante Silvia Contrini, che lo hanno beccato in flagranza di reato sabato nella biblioteca del paese della Franciacorta.

La vicenda

Era da qualche tempo che dagli scaffali della biblioteca comunale di Rovato venivano registrati ammanchi di libri e dvd, alcuni dei quali in copia unica e di valore collezionistico. Il responsabile ha attenzionato i propri utenti per qualche tempo, circoscrivendo il possibile periodo in cui sono stati commessi i furti e aiutando così la Polizia locale a indirizzare i propri sospetti su pochi utenti.

Dopo un periodo di osservazione sabato mattina, poco dopo le 12, è stato fermato uno dei sospetti. L’uomo è rimasto per meno di mezz’ora nei locali della biblioteca e poi è uscito. E proprio prima che risalisse in auto è stato fermato dagli agenti. Sotto il giubbotto il 41enne di Castrezzato nascondeva 11 dvd e 3 coltelli. Vista flagranza del furto i controlli sono stati estesi al veicolo dove sono stati trovati altri 27 dvd e 10 libri provenienti da biblioteche del territorio franciacortino.

La refurtiva a casa

La sorpresa più grande è stata presso l’abitazione dell’uomo: qui gli agenti hanno rinvenuto centinaia di dvd e libri provenienti da numerose biblioteche del bresciano e non solo. Tutto quanto rinvenuto è stato repertato portando in evidenza il furto di 925 dvd e 195 libri provenienti da 32 biblioteche diverse per un valore economico di circa 25.000 euro. Tra i dvd trovati vi sono pezzi unici del valore di oltre 300 euro.

Direttissima

L’uomo arrestato in flagranza di reato di furto è stato giudicato in direttissima questa mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto nei confronti dell’uomo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ladro serialedvdlibribibliotechearrestoPolizia localeRovato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario