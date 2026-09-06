Rock Party Time chiude l’estate di Moniga

Dal castello al porto, passando per piazza San Martino, l’estate di Moniga ha cambiato scenario quasi ogni sera. Più che un unico cartellone, quella del 2026 è stata una stagione costruita attorno ai luoghi simbolo del paese, ciascuno con una propria identità e un proprio pubblico.
Il castello ha ospitato gli appuntamenti dedicati alla cultura, dal cinema all’aperto alla rassegna «Colpi di Colore», passando per concerti e spettacoli. Il porto, invece, è diventato il punto di ritrovo delle serate estive con mercatini, musica dal vivo, fuochi d’artificio e manifestazioni sportive, offrendo ogni settimana un’occasione diversa per vivere il lungolago. Anche piazza San Martino si è confermata uno dei cuori pulsanti della stagione con concerti e tributi dedicati ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.
Un programma coinvolgente
Il calendario ha alternato iniziative dedicate alle famiglie, appuntamenti per gli sportivi e momenti di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Dalla primavera con Valtènesi in Rosa fino agli eventi di agosto, il programma ha saputo coinvolgere residenti e turisti con proposte capaci di parlare a pubblici diversi.
Tra gli appuntamenti più attesi non sono mancati il concerto all’alba, le serate di cinema in castello, i mercatini, gli spettacoli musicali, il Family Day e le iniziative dedicate ai bambini, confermando la volontà di distribuire gli eventi in tutto il paese e lungo l’intera stagione.
A chiudere simbolicamente questo percorso sarà l’appuntamento dell’11 settembre con Rock Party Time - Back on Track, ultimo evento di una stagione che ha trasformato Moniga in un palcoscenico diffuso, dove musica, cultura, sport e convivialità hanno trovato spazio tra piazze, castello e lago. Un’estate costruita grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco e associazioni del territorio, che hanno saputo dare continuità agli appuntamenti da maggio fino ai primi giorni di settembre.