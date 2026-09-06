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Rock Party Time chiude l’estate di Moniga

Una stagione diffusa tra castello, porto e piazza San Martino, con musica, cinema, sport, mercatini e iniziative per famiglie: il paese saluta un’estate ricca di appuntamenti con il Rock Party Time dell’11 settembre
Fuochi d'artificio a Moniga
Fuochi d'artificio a Moniga

Dal castello al porto, passando per piazza San Martino, l’estate di Moniga ha cambiato scenario quasi ogni sera. Più che un unico cartellone, quella del 2026 è stata una stagione costruita attorno ai luoghi simbolo del paese, ciascuno con una propria identità e un proprio pubblico. 

Il castello ha ospitato gli appuntamenti dedicati alla cultura, dal cinema all’aperto alla rassegna «Colpi di Colore», passando per concerti e spettacoli. Il porto, invece, è diventato il punto di ritrovo delle serate estive con mercatini, musica dal vivo, fuochi d’artificio e manifestazioni sportive, offrendo ogni settimana un’occasione diversa per vivere il lungolago. Anche piazza San Martino si è confermata uno dei cuori pulsanti della stagione con concerti e tributi dedicati ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

Un programma coinvolgente

Il calendario ha alternato iniziative dedicate alle famiglie, appuntamenti per gli sportivi e momenti di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Dalla primavera con Valtènesi in Rosa fino agli eventi di agosto, il programma ha saputo coinvolgere residenti e turisti con proposte capaci di parlare a pubblici diversi.

Tra gli appuntamenti più attesi non sono mancati il concerto all’alba, le serate di cinema in castello, i mercatini, gli spettacoli musicali, il Family Day e le iniziative dedicate ai bambini, confermando la volontà di distribuire gli eventi in tutto il paese e lungo l’intera stagione.

Spettacoli in piazza, al porto e in castello
Spettacoli in piazza, al porto e in castello

A chiudere simbolicamente questo percorso sarà l’appuntamento dell’11 settembre con Rock Party Time - Back on Track, ultimo evento di una stagione che ha trasformato Moniga in un palcoscenico diffuso, dove musica, cultura, sport e convivialità hanno trovato spazio tra piazze, castello e lago. Un’estate costruita grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco e associazioni del territorio, che hanno saputo dare continuità agli appuntamenti da maggio fino ai primi giorni di settembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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