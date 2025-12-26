Rocca d’Anfo da record: 11mila visitatori, estate di eventi e sogno Unesco

La stagione turistica 2025 si chiude con numeri da record per la Rocca d’Anfo, che da marzo a novembre ha accolto oltre 11mila visitatori, segnando un +22% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma come l’antica fortezza rivesta un ruolo di primaria importanza come polo culturale a beneficio di tutta la Valle Sabbia. Il calendario si è distinto per eventi, mostre e visite speciali, tra cui la rassegna «Di Forte in Forte», con il contributo della Provincia di Brescia.

La Rocca ha rafforzato così la sua funzione di luogo di cultura condivisa, grazie alla collaborazione con enti, associazioni e stakeholder e volontari locali. Durante l’estate sono state attivate campagne mirate ai mercati olandese e belga, anche in sinergia con Visit Brescia, ampliando la presenza di pubblico internazionale.

Uno dei momenti chiave del 2025 è stata, senza dubbio, la sottoscrizione della convenzione quadro tra Regione Lombardia e Comunità montana di Valle Sabbia, che affida ufficialmente all’ente la gestione della Rocca per i prossimi nove anni. Un passaggio decisivo, che non solo riconosce il valore del lavoro svolto finora, ma rappresenta anche uno stimolo forte verso nuovi obiettivi strategici, sia a livello locale che internazionale. L’accordo è un riconoscimento del lavoro svolto e un impulso per nuovi obiettivi, tra cui la creazione di una rete europea con il Forte di Fenestrelle, la fortezza di Srebrna Góra (Polonia) e Königstein (Germania). Primo obiettivo comune: una candidatura seriale Unesco.

Investimenti

Parallelamente, sono stati programmati investimenti significativi: la realizzazione di un ponte pedonale per oltrepassare la 237 del Caffaro e la riqualificazione dell’Osservatorio, che saranno completati nel 2026. Anche la Caserma Zanardelli ospiterà nuovi contenuti culturali, ampliando l’esperienza di visita.

«I risultati del 2025 - commenta Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità montana – confermano il valore della Rocca come motore strategico per il turismo locale. L’accordo con Regione Lombardia è un segnale di fiducia e un incentivo a proseguire con determinazione nella valorizzazione del sito».

Per il 2026 si prevede la continuazione di eventi, progetti e interventi strutturali, con l’obiettivo di rendere la Rocca sempre più accessibile, attrattiva e capace di generare benefici duraturi per tutto il territorio.