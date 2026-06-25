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Si rompe cavo elettrico: incendio e danni agli impianti in Alto Garda

Il danno all’alta tensione a Tremosine: dopo il rogo, ora spento, temporanee interruzioni di corrente e problemi ai dispositivi elettrici collegati alla rete
Simone Bottura
L'incendio scoppiato a seguito del guasto - © www.giornaledibrescia.it
L'incendio scoppiato a seguito del guasto - © www.giornaledibrescia.it

La rottura di un cavo dell’alta tensione, avvenuta mercoledì sera attorno alle 19.30, ha causato una duplice emergenza a Tremosine e nei comuni dell’Alto Garda.

La prima conseguenza è stata un vasto incendio divampato in località Piazzolo, a monte di Vesio, frazione di Tremosine. Per tutta la notte hanno operato diverse squadre del sistema antincendio boschivo della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, affiancate dai Vigili del fuoco volontari di Tremosine.

Il rogo nel bosco
Il rogo nel bosco

Questa mattina, a supporto delle squadre di terra, è intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del fuoco, impegnato nello spegnimento degli ultimi focolai. L’incendio è stato domato e l’area bonificata.

La rottura del cavo ha inoltre provocato temporanee interruzioni di corrente e danni ad alcuni impianti e dispositivi elettrici collegati alla rete, causati da sovratensioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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