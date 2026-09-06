Rita Marcotulli al piano chiude il festival del Jazz di Lonato

Tre serate, tre modi diversi di raccontare il jazz. Dopo l’apertura affidata a Matteo Alfonso e Giovanni Maier con il loro omaggio a Charles Mingus e il concerto del trio formato da Bebo Ferra, Dario Deidda e Jorge Rossy, il Festival Jazz di Lonato si prepara all’ultimo appuntamento dell’edizione 2026. A chiudere la rassegna, domenica 6 settembre, (ore 21 cortile della biblioteca) sarà Rita Marcotulli, una delle pianiste italiane più autorevoli del panorama europeo. Con il recital solistico «Autoritratto» accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che intreccia composizioni originali, omaggi al cinema e alla canzone d’autore italiana, lasciando ampio spazio all’improvvisazione, cifra che da sempre caratterizza il suo stile.
Nel corso della carriera Marcotulli ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi del jazz internazionale, tra cui Billy Cobham, Dewey Redman, Peter Erskine e Andy Sheppard, affiancando a queste esperienze anche collaborazioni con artisti come Pino Daniele, Gino Paoli e Nada. Nel 2011 ha inoltre conquistato il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film «Basilicata Coast to Coast», confermando un percorso artistico che l’ha resa una delle musiciste italiane più apprezzate anche fuori dai confini nazionali.
Alto livello artistico
La rassegna ha confermato anche quest’anno la formula che l’ha fatta apprezzare dal pubblico: concerti di alto livello artistico, ma capaci di coinvolgere anche chi si avvicina al jazz senza esserne un conoscitore.
Un percorso che ha proposto linguaggi e sensibilità differenti, dal dialogo essenziale tra pianoforte e contrabbasso alle sonorità contemporanee del trio di sabato sera, fino al pianoforte in solo della serata conclusiva. Il concerto di Rita Marcotulli rappresenta così il punto d’arrivo di un fine settimana che ha riportato il jazz nel cuore della programmazione culturale della città, confermando la volontà di proporre artisti di primo piano e progetti capaci di coniugare ricerca musicale, qualità interpretativa e ascolto.