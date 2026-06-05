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Rissa a Villanuova sul Clisi, uomo aggredito con una forchetta

È successo fuori da un ristorante, all’angolo tra via Zanardelli e via Circonvallazione
Ubaldo Vallini
I soccorsi sul posto - © www.giornaledibrescia.it
I soccorsi sul posto - © www.giornaledibrescia.it

Poco prima delle 21 di oggi, venerdì 5 giugno, un giovane è stato aggredito vicino a un ristorante kebab a Villanuova sul Clisi, all'angolo tra via Zanardelli e via Circonvallazione.

Da quanto trapelato da alcuni testimoni sembrerebbe che il 22enne sia stato dapprima picchiato e poi aggredito e colpito con una forchetta proprio davanti all'uscita laterale dell'esercizio commerciale.

I soccorsi

Immediata la chiamata al Nue 112: sul posto tre ambulanze – una del Van di Nuvolento, una dell'Anc di Roè e l'altra del GvG di Salò – oltre all'auto infermierizzata della Valle Sabbia per prestare le prime cure. Le condizioni del giovane sono ancora sconosciute e ci sono altre persone coinvolte.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Salò, ai quali spetterà il compito di chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. Le indagini sulla dinamica sono in corso e quanto sino ad ora emerso resta comunque ancora da verificare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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rissaaggressioneVillanuova sul Clisi
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