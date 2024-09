Riparte la rassegna «Pressione Bassa»: esordio il 5 ottobre a Flero

Sarà una grande festa, per celebrare il trentennale nella rassegna partita nel 1995 proprio dalla Bassa Bresciana. Il 5 ottobre, sul palco del teatro Le Muse di Flero, una decina di artisti, tra i tanti che negli anni hanno fatto grande Pressione Bassa, si lasceranno andare all’improvvisazione, per festeggiarne i trent’anni.

Rete

In trenta edizioni, la rassegna, ideata da Sergio Mascherpa e organizzata da Teatro Laboratorio con Provincia e Fondazione Provincia di Brescia Eventi, ha messo in rete oltre 50 Comuni, proposto 1.200 spettacoli, con 180 compagnie e artisti ospiti, coinvolto oltre 250 mila spettatori.

La stagione

La festa del 5 ottobre aprirà la stagione 2024-2025, che proseguirà fino ad aprile e di cui faranno parte venti Municipi. «Il filo rosso è offrire spettacoli per diverse fasce di pubblico» ricorda Mascherpa. Prosa, clownerie musicale, teatro ragazzi, spettacoli sulla memoria, dialettali, dedicati alle donne, il programma spazierà tra diversi generi.

Da non perdere, tra gli altri, l’8 ottobre a Le Muse di Flero, Alimentire, di e con Arianna Porcelli Safonov, Anime Leggere del pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru, eredi spirituali del maestro Marcel Marceau, il 19 ottobre all’Auditorium Gaber di Castelmella e Synchro Teatro con Lùmina il 22 febbraio a Le Muse di Flero.

I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro in cui va in scena lo spettacolo un’ora prima della rappresentazione. Prenotazioni al 3203509376, 030302696 o via mail info@teatrolaboratoriobrescia.net. Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.teatrolaboratoriobrescia.net.