Trattori in piazza, la banda e la benedizione davanti alle telecamere: domenica 22 novembre Bedizzole diventerà per una mattina il punto d’incontro dell’agricoltura bresciana. «In piazza con noi» sarà in diretta su Teletutto dalle 10.30 da piazza Vittorio Emanuele II, per la Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Brescia.
In diretta
A condurre la puntata sarà il consolidato terzetto composto da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti. Il racconto partirà dal significato di una ricorrenza che unisce il grazie per i frutti della terra alla riflessione sul lavoro nei campi, sulle difficoltà del presente e sul futuro del settore. Don Giovanni Cominardi, consulente spirituale di Coldiretti, ne offrirà la chiave religiosa; la diretta seguirà anche l’offertorio della Messa e la benedizione dei trattori, uno dei momenti davvero più attesi.
La piazza darà voce a un mondo agricolo fatto di imprese, famiglie e generazioni diverse. Con il direttore Andrea Repossini e il vicedirettore Mauro Belloli si parlerà del ruolo di Coldiretti sul territorio; la presidente provinciale Laura Facchetti ed Ettore Prandini, presidente nazionale, allargheranno lo sguardo alle sfide del comparto. Accanto a loro ci sarà il sindaco Giovanni Cottini, per raccontare il legame tra Bedizzole e la sua campagna.
Il territorio
La puntata attraverserà poi le molte anime dell’associazione. Alessandro Scartapacchio porterà l’esperienza dei Giovani Coldiretti, Nadia Turelli quella delle donne, mentre Elvira Lazzari e Tiziana Porteri racconteranno Campagna Amica e Terranostra: due modi per avvicinare produttori e cittadini attraverso mercati, ospitalità e sapori. Angelo Visini rappresenterà invece i Senior Coldiretti, memoria attiva di un’agricoltura che cambia senza perdere le radici.
Dalle organizzazioni il racconto passerà alle aziende e alle produzioni. Il viticoltore Francesco Averoldi, Roberto Mastinelli per il mondo agrituristico e l’azienda agricola Le Gaine offriranno uno spaccato del lavoro quotidiano; Giovanni Martinelli e Valter Giacomelli porteranno l’esperienza di Garda Latte.
Non mancheranno le realtà che ogni giorno danno forma e sostanza alla campagna bresciana.
Ad aprire e chiudere la diretta sarà la banda musicale, colonna sonora di una mattinata nella quale fede, tradizione e attualità si incontreranno nel centro di Bedizzole. La puntata sarà proposta in replica alle 20.30.