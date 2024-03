Rimosse le rocce pericolanti, riaperta la Gardesana tra Riva del Garda e Limone

Come annunciato, anzi con un'ora di anticipo, oggi, giovedì 28 intorno alle 12, è stata riaperta la Gardesana occidentale 4 bis tra Riva del Garda e Limone. La statale era stata chiusa al traffico alle 22 di martedì 26 marzo in via precauzionale per la pioggia e in previsione delle operazioni di disgaggio previste per questa mattina.

Nel corso della mattinata di oggi, infatti, come da programma sono stati fatti brillare i blocchi rocciosi rimasti in parete in posizione instabile e precaria dopo la frana dell’8 marzo nella zona della Rocchetta. I blocchi sono stati fatte «saltare» con l’esplosivo, con chiusura della strada.

«L’intervento di brillamento è stato eseguito con successo e la strada ha aperto attorno a mezzogiorno» dice soddisfatto il sindaco di Limone Antonio Martinelli. Soddisfazione c'è anche negli altri Comuni dell'Alto Garda, che attendono da nord la prima invasione di turisti in occasione delle festività di Pasqua.

I disagi non sono comunque finiti. Oggi ci saranno altre brevi interruzioni della circolazione, della durata massima di 10 minuti, per consentire il disgaggio e l’avvallamento controllato di eventuali volumi rocciosi che dovessero residuare nell’impluvio dopo il brillamento delle cariche di esplosivo, indicativamente fino alle ore 18.