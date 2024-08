Rifiuto selvaggio, in 4 mesi multe per 16mila euro a Palazzolo

Ben 26 multe e sanzioni amministrative, per un importo complessivo di oltre 16mila euro. Sono questi i numeri diramati dal Comune di Palazzolo per il bilancio degli ultimi quattro mesi nel contesto di una vasta operazione di controllo e repressione dell’abbandono illecito dei rifiuti.

L’attività, condotta dal Nucleo Ambientale della Polizia Locale guidata dal comandante Luca Ferrari, ha portato a un’intensificazione dei controlli, con circa 60 verifiche effettuate in diverse zone critiche della città dell’Ovest.

Tra le multe più rilevanti, tre hanno raggiunto un totale di 6.500 euro ciascuna, mentre un’altra ha comportato una sanzione di 3.250 euro. Queste sono state inflitte principalmente per gravi violazioni, come l’abbandono di rifiuti da parte di privati e la gestione non conforme dei rifiuti da parte delle aziende. Un ulteriore grave caso è ancora in fase di accertamento. Le sanzioni amministrative sono state invece emesse soprattutto per la mancata osservanza del regolamento sui rifiuti, con infrazioni legate al mancato rispetto dei giorni di deposito e alle modalità di conferimento.

Più in particolare, sono state monitorate e sanzionate situazioni critiche in strade come via Matteotti, via Gavazzino, via Sondrio, via Piantada e Piazza Castello. Inoltre, cinque sanzioni sono state elevate per il deposito incivile di rifiuti vicino ai cestini stradali, un comportamento che è stato oggetto di controlli mirati con l’ausilio di telecamere e fototrappole.

Questa operazione rientra in una più ampia strategia del Comune di Palazzolo per promuovere il rispetto dell’ambiente e sensibilizzare la cittadinanza sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti, attraverso la raccolta differenziata porta a porta, un sistema che peraltro a breve subirà un nuovo cambiamento che verrà comunicato in apposite riunioni nei quartieri da parte del Municipio. Da evidenziare l’importanza della nuova figura dell’Ispettore Ambientale, determinante soprattutto come deterrente.