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Rifiuti abbandonati in via Rizzi, sanzionata una cooperativa

La Polizia locale di Brescia è risalita ai responsabili grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale
I rifiuti abbandonati - © www.giornaledibrescia.it
I rifiuti abbandonati - © www.giornaledibrescia.it
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La Polizia locale di Brescia ha sanzionato un episodio di abbandono illecito di rifiuti in via Emilio Rizzi, risalendo ai responsabili grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

Durante un controllo ambientale del 13 aprile, gli agenti hanno trovato accanto ai cassonetti un cumulo di rifiuti indifferenziati e materiale ingombrante di circa sei metri quadrati. Le verifiche hanno collegato il materiale a rifiuti presenti in precedenza nel piano interrato del vicino Condominio Smeraldo.

Dall’analisi dei filmati è emerso che personale addetto alle pulizie del condominio, a bordo di un Fiat Doblò riconducibile a una cooperativa di servizi, ha effettuato tre viaggi tra le 16.30 e le 18.30, scaricando i rifiuti accanto ai contenitori stradali invece di smaltirli correttamente.

Le successive dichiarazioni raccolte hanno confermato quanto emerso dagli accertamenti. La Polizia Locale ha quindi contestato l’illecito amministrativo alla cooperativa incaricata dei servizi di pulizia e movimentazione dei contenitori condominiali.

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