Rifiuti a Brescia, 4mila utenti fantasma a rischio sanzione

Avanti tutta contro l’inciviltà. Nel 2023 la Polizia locale di Brescia ha emesso più di 1.400 sanzioni nei confronti di chi ha abbandonato scorrettamente i rifiuti. Tante, ma non tantissime se si considera che l’anno precedente erano oltre 2.500 e dal 2019 hanno sempre superato le 2mila unità.

Colpa o merito della Capitale della Cultura che l’anno scorso ha tenuto molto impegnati gli agenti. Per il 2024, però, è prevista una «stretta importante - annuncia l’assessore Valter Muchetti -. A Brescia ci sono troppi incivili, non è accettabile che la nostra città sia ancora retrograda sotto questo punto di vista».

Squadra antidegrado

Il bilancio dell’attività della squadra antidegrado della Locale - svolta in collaborazione con Aprica - è stato presentato oggi in Loggia. Tra i dati riferiti dal commissario capo Francesco Natoli spicca quello dei 4000 utenti che non hanno mai ritirato badge, sacchi e bidoni: gli agenti stanno provvedendo a sanzionarli col presupposto che non conferiscano correttamente i rifiuti.

Infine una novità: in primavera verranno installate tre nuove fototrappole in zone boschive o alberate spesso teatro di abbandono dell’immondizia. Vanno ad aggiungersi agli strumenti già in dotazione. Ossia 20 fototrappole (che vengono collocate a rotazione su 120 cartelli) e due telecamere mobili installate su altrettanti veicoli di copertura.