Rifiutano il matrimonio combinato: sorelle picchiate, ora in salvo

Quando è morta la madre sono state promesse dal padre a due cugini che non hanno mai visto: le vittime sono due ragazze pachistane, che ora si trovano in una comunità protetta lontano da Brescia

3 ' di lettura

Le due sorelle ora vogliono vivere liberamente - © www.giornaledibrescia.it

Un padre padrone. Un altro. Dispotico e violento con i figli ma soprattutto con le figlie, che costringe a vivere, o meglio non vivere, secondo le sue regole e non si fa remore ad usare le mani per far rispettare le sue disposizioni. Nei racconti delle ragazze, negli ultimi mesi, calci e pugni erano all’ordine del giorno. Le loro «colpe» quelle di voler uscire di casa non solo per andare a scuola, di voler vestire all’europea e soprattutto di non accettare di essere state promesse in spose a uom