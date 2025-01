Rientro a scuola, tre studentesse investite nel Bresciano

Nel primo giorno di scuola del 2025, al rientro dalle vacanze di Natale, tre studentesse di 14, 15 e 18 anni sono state investite nel tragitto casa-scuola. Gli incidenti sono avvenuti a Desenzano del Garda, Salò e Rovato.

Gli incidenti

Nel primo caso si tratta di una ragazza di quattordici anni: l’investimento è avvenuto in via Giotto a Desenzano, di fronte all’istituto di istruzione superiore «Luigi Bazoli - Marco Polo».

A Salò la studentessa diciottenne è stata soccorsa in via Zane, mentre la quindicenne investita a Rovato si trovava nei pressi della rotonda tra via XXV Aprile e via Europa. In tutti i casi sul posto è intervenuta la Polizia Locale e le ragazze non risulterebbero in gravi condizioni.