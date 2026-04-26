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Rientra in Italia dopo l’espulsione, arrestato un pregiudicato

Simone Bracchi
Si tratta di un ragazzo di 25 anni albanese. Nei suoi confronti il questore di Brescia ha emesso un decreto di trattenimento nel Cpr di Gorizia
Il Cpr di Gorizia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il Cpr di Gorizia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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È rientrato in Italia dopo essere stato espulso dal territorio nazionale: la Polizia ha arrestato un 25enne albanese pregiudicato. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Brescia, quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno individuato il ragazzo,  già noto per reati di diversa natura.

Individuato in città

Nello specifico il 25enne, che era stato scortato in volo a Tirana, non ha rispettato le prescrizioni del Decreto di espulsione dal Territorio nazionale, che gli vietava il reingresso in Italia per un periodo di 5 anni.
L’uomo, individuato in città e fermato da una Pattuglia della Polizia di Stato, è stato portato in Questura, a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura. E una volta ottenuti i risultati dalla Banca Dati del Ministero dell’Interno è stato trasferito in carcere a disposizione della Procura della Repubblica.

Le misure del questore

Nei suoi confronti il questore Paolo Sartori ha emesso un decreto di accompagnamento e trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), in modo tale da consentirne nel più breve tempo possibile l’imbarco su un volo diretto a Tirana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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