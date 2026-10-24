Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Ricercato in Romania, 45enne arrestato dalla Polizia a Brescia

L’uomo, residente a Vicenza, deve scontare 5 anni e 11 mesi. È stato portato in carcere in attesa dell’estradizione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Una Volante della Polizia di Stato. © www.giornaledibrescia.it
Una Volante della Polizia di Stato. © www.giornaledibrescia.it

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino romeno di 45 anni, residente a Vicenza, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Bucarest poiché condannato in via definitiva a 5 anni e 11 mesi di reclusione.

L'operazione è stata resa possibile grazie alla cooperazione internazionale di polizia coordinata dalla Divisione Sirene del Ministero dell'Interno. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Brescia a disposizione della Corte d'Appello in attesa dell'estradizione in Romania.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ricercatoPolizia di StatoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...