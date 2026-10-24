Ricercato in Romania, 45enne arrestato dalla Polizia a Brescia

La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un cittadino romeno di 45 anni, residente a Vicenza, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Bucarest poiché condannato in via definitiva a 5 anni e 11 mesi di reclusione.
L'operazione è stata resa possibile grazie alla cooperazione internazionale di polizia coordinata dalla Divisione Sirene del Ministero dell'Interno. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Brescia a disposizione della Corte d'Appello in attesa dell'estradizione in Romania.