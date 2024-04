Riapre il parcheggio arancione del Freccia Rossa

Il parcheggio del Freccia Rossa riapre domattina alle 9. Dopo la chiusura dovuta ai lavori di ripristino, la società proprietaria del complesso, Brescia Mobilità e Comune di Brescia hanno effettuato le opportune verifiche e il settore Arancio del parcheggio può essere riaperto al pubblico.

Il parcheggio sarà aperto tutti i giorni h 24 e manterrà le tariffe uguali a quelle prima della chiusura con possibilità di pagamento alle casse automatiche all’ingresso pedonale in direzione della palestra, all’ex ingresso al centro commerciale e sul piano esterno.

L'ordinanza comunale in vigore fino a oggi, lunedì 15 aprile, che consente il parcheggio provvisorio nell’area compresa tra via Fratelli Ugoni, il centro commerciale Freccia Rossa e la palestra Virgin Active SpA, è stata prorogata fino a sabato 20 aprile compreso, per evitare disagi agli automobilisti. Dal 21 aprile non sarà più possibile posteggiare l'auto nel parcheggio provvisorio, ma soltanto nel parcheggio arancione dell'ex centro commerciale.

Per informazioni sui parcheggi e su tutti i servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 - chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340 0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.