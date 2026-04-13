Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una cascina

A distanza di alcune ore dall’incidente avvenuto intorno alle 4 a Rezzato, in via San Giacomo, il bilancio si fa meno drammatico. Il 22enne che, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo travolgendo il portone della cascina — danneggiando seriamente la vettura, che si è ribaltata — ha riportato lesioni per le quali inizialmente era stato disposto il trasporto in codice rosso al Civile. Ora si trova ricoverato in codice giallo.

Da quanto emerge dai primi rilievi, il ventiduenne al volante avrebbe fatto tutto da solo. L’auto, lanciata a velocità sostenuta, è finita contro il portone della cascina storica, danneggiandolo.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, appartenenti alla Compagnia di Brescia.