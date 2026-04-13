Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una cascina

Roberto Manieri
Incidente intorno alle 4. Il 22enne alla guida ha fatto tutto da solo. Ora è ricoverato al Civile, non è in pericolo di vita
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina
    L'auto uscita di strada a Rezzato ha danneggiato il portone di una cascina - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

A distanza di alcune ore dall’incidente avvenuto intorno alle 4 a Rezzato, in via San Giacomo, il bilancio si fa meno drammatico. Il 22enne che, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo travolgendo il portone della cascina — danneggiando seriamente la vettura, che si è ribaltata — ha riportato lesioni per le quali inizialmente era stato disposto il trasporto in codice rosso al Civile. Ora si trova ricoverato in codice giallo.

Da quanto emerge dai primi rilievi, il ventiduenne al volante avrebbe fatto tutto da solo. L’auto, lanciata a velocità sostenuta, è finita contro il portone della cascina storica, danneggiandolo.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, appartenenti alla Compagnia di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidenteautoRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario