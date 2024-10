Rezzato, paga con banconote false: denunciato per la seconda volta

Era già stato denunciato per lo stesso reato compiuto in un centro commerciale del Sud Italia, l’uomo che ha pagato con due banconote false da 50 euro, in due diversi negozi del centro storico di Rezzato.

Banconote false © www.giornaledibrescia.it

Un italiano di mezza età, dopo essere entrato nei negozi, ha pagato con le banconote contraffatte, uscendo tranquillamente dalle botteghe e dileguandosi in men che non si dica, prima che i commessi si accorgessero ad un esame più attento, che i soldi con i quali aveva pagato la merce erano falsi.

Entrambe gli esercenti hanno denunciato il fatto alla Polizia locale, la quale ha avviato subito le indagini, riconoscendo grazie alle immagini di sorveglianza l'autore della frode e denunciandolo. Inoltre gli agenti hanno scoperto che a suo carico c’era già una denuncia per lo stesso motivo.