Fermato con patente falsa e senza assicurazione a Rezzato: denunciato

Si era impaurito il cittadino di nazionalità egiziana, che ieri nel tardo pomeriggio, a bordo della sua vettura stava transitando per il centro di Rezzato, nel vedere la pattuglia della Polizia locale che stava facendo uno dei tanti controlli del territorio, tanto da iniziare a fare strane manovre, richiamando così l’attenzione degli agenti, che hanno pensato bene di raggiungerlo e controllarlo.

Una volta fermato alla richiesta dei documenti, l’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità egiziane, peccato che questa fosse falsa. Non solo, durante il controllo è stato appurato che la sua automobile era pure priva di assicurazione. Per l’uomo è scattata la denuncia per falsità materiale, con conseguente sequestro del veicolo e della falsa patente di guida.