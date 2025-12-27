Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Rezzato, la Polizia locale recupera un’auto rubata

Francesca Zani
I responsabili del furto – tre trentenni di Brescia e Como – sono stati denunciati: il mezzo era stato rubato a Botticino pochi giorni prima
A Rezzato la Locale ha recuperato un'auto rubata
Un’auto rubata ritrovata e una denuncia per i tre responsabili. È questo il risultato dei controlli della Polizia Locale di Rezzato, che durante le recentissime feste natalizie non solo non si sono mai fermati, ma che sono addirittura aumentati.  Ed è proprio nella serata di Natale che gli agenti hanno intercettato, nella frazione di Virle, un veicolo risultato proveniente da un furto compiuto alcuni giorni prima nel vicino Comune di Botticino.

L’operazione

L’operazione è stata possibile anche grazie all’importante collaborazione con i cittadini, che continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per la sicurezza del territorio. Durante l’intervento, gli uomini della locale sono riusciti a bloccare i tre soggetti, tutti 30enni (due provenienti dalla provincia bresciana e un comasco), che si trovavano a bordo del mezzo, risultati successivamente essere gli autori del furto.

I tre sono stati  denunciati all’Autorità Giudiziaria e ora dovranno rispondere del reato di ricettazione. Il veicolo è stato poi successivamente restituito al legittimo proprietario. Per lui questo è un inaspettato regalo di Babbo Natale, che questa volta vestiva una divisa, ponendo così positivamente fine alla vicenda. Questo controllo come molti altri rientra nell’attività del più ampio piano di rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto ai reati, con l’obiettivo di garantire un ambiente sempre più sicuro per i residenti e per l’intera comunità della Città di Rezzato.

Argomenti
auto rubataRezzato
