Brescia, bilancio dei controlli di Natale: denunce ed espulsioni

Un bilancio capillare quello tracciato dalla Questura di Brescia al termine delle attività straordinarie di controllo svolte in occasione delle festività natalizie, avviate dal 23 dicembre e proseguite fino a questa mattina.

Le operazioni, disposte con ordinanza dal questore Paolo Sartori, sono state pianificate in accordo con il Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo: prevenire fenomeni di illegalità diffusa, rafforzare il controllo del territorio e garantire sicurezza a cittadini e turisti presenti in città e in provincia.

Controlli nelle aree sensibili

I servizi hanno interessato in modo particolare le zone considerate più delicate del capoluogo: dall’Autostazione alla Stazione ferroviaria, dalle aree di Via Milano e Via Corsica fino a piazza Arnaldo, piazza della Repubblica, il Carmine e diversi parchi cittadini, oltre al centro storico. L’attività è stata estesa anche a luoghi segnalati dai cittadini tramite l’applicazione Youpol e ad alcuni esercizi pubblici frequentati da soggetti con precedenti.

Parallelamente sono stati intensificati i controlli su infrastrutture strategiche, trasporti pubblici, edifici istituzionali, luoghi di culto e siti di interesse storico e culturale, con particolare attenzione alla prevenzione di assembramenti e alla tutela della sicurezza pubblica.

Le forze in campo

Il dispositivo ha visto l’impiego quotidiano di circa 50 operatori appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale di Brescia, con il supporto dei militari dell’operazione «Strade Sicure», del Reparto Prevenzione Crimine e della Polfer. Attività analoghe sono state svolte anche negli altri Comuni della provincia, in collaborazione con le Polizie locali.

Denunce, arresti ed espulsioni

Nel corso dei controlli, in via Tovini, un cittadino tunisino di 24 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver molestato gli avventori di un bar e aggredito verbalmente gli agenti intervenuti. Nei suoi confronti il Questore ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato all’espulsione.

Sempre nei giorni delle festività, due cittadini svedesi di 50 e 57 anni, entrambi con numerosi precedenti, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Un cittadino marocchino di 31 anni è stato invece arrestato per inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

I numeri del bilancio

Nel solo Comune di Brescia, le attività hanno portato a:

17 esercizi pubblici controllati

Ispezioni su tutti i principali treni in arrivo e partenza

Verifica di quattro rivendite di fuochi d’artificio e due armerie

Nove posti di controllo stradali

183 veicoli e 697 persone identificate

Sette patenti ritirate per violazioni al Codice della strada

A seguito degli accertamenti su 118 soggetti con precedenti, il Questore ha inoltre disposto 16 fogli di via obbligatori, 11 avvisi orali e 12 decreti di allontanamento dal territorio nazionale.