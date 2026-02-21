Giornale di Brescia
Rezzato, incidente sulla ss45: chiusa temporaneamente la strada

Francesca Zani
Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sono però pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si segnalano infatti lunghe code e traffico congestionato
L'incidente a Rezzato - © www.giornaledibrescia.it
Forti rallentamenti sulla ss45, nel territorio di Rezzato, a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli oggi pomeriggio, 21 febbraio, all’altezza del distributore IP.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalla Polizia Locale di Rezzato, intervenuta insieme alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sono però pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si segnalano infatti lunghe code e traffico congestionato non solo lungo l’arteria principale, ma anche nelle vie limitrofe e nel centro abitato di Rezzato.

Argomenti
Incidenteincidente stradaleRezzato
