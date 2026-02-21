Rezzato, incidente sulla ss45: chiusa temporaneamente la strada
Forti rallentamenti sulla ss45, nel territorio di Rezzato, a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli oggi pomeriggio, 21 febbraio, all’altezza del distributore IP.
Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalla Polizia Locale di Rezzato, intervenuta insieme alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco.
Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sono però pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si segnalano infatti lunghe code e traffico congestionato non solo lungo l’arteria principale, ma anche nelle vie limitrofe e nel centro abitato di Rezzato.
