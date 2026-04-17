Rezzato, e-bike rubata ritrovata con il satellitare: denunciato un uomo

Era stata rubata nei giorni scorsi a Nuvolento, ma è stata recuperata grazie al Gps e al rapido intervento della Polizia locale di Rezzato. Una bicicletta elettrica del valore di circa 900 euro è tornata al legittimo proprietario, mentre per l’uomo trovato in possesso del mezzo è scattata la denuncia per ricettazione.

A segnalare il caso è stato lo stesso proprietario, che grazie al sistema di localizzazione satellitare installato nel telaio è riuscito a individuare la posizione della bici, risultata in una via centrale di Rezzato. A quel punto ha allertato le autorità.

Gli agenti, verificati i dati e analizzata la mappa del Gps, hanno ipotizzato che il mezzo potesse trovarsi nell’abitazione di una persona già nota alle forze dell’ordine. Il controllo ha confermato i sospetti: la bicicletta è stata recuperata e restituita.

L’episodio conferma l’efficacia dei sistemi di tracciamento satellitare, sempre più utilizzati anche sui mezzi di uso quotidiano, nel contrasto ai furti e nel supporto all’attività delle forze dell’ordine.