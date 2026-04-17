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Brescia, bici rubata rintracciata con il Gps: 18enne denunciato

Determinante il sistema di geolocalizzazione installato sul mezzo: i carabinieri lo hanno seguito in tempo reale e intercettato il giovane in Stazione. Con sé aveva anche hashish
La bicicletta è stata recuperata grazie al sistema Gps
La bicicletta è stata recuperata grazie al sistema Gps
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È stato il segnale del Gps a tradire il ladro e a permettere ai carabinieri di recuperare in poche ore una bicicletta elettrica rubata nel centro di Brescia. A dare l’allarme è stato il proprietario del mezzo, un 22enne residente in città, che aveva subito il furto circa un’ora prima. Grazie al sistema di geolocalizzazione installato sulla bici, i militari della Radiomobile sono riusciti a seguirne gli spostamenti in tempo reale fino a viale della Stazione.

Qui hanno individuato un 18enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso della bicicletta appena rubata.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato anche con 5,9 grammi di hashish, poi sequestrati. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La bici è stata recuperata e restituita subito al legittimo proprietario.

Un intervento rapido, reso possibile anche dalla tecnologia: i sistemi Gps si confermano infatti strumenti sempre più utili per contrastare i furti e agevolare il lavoro delle forze dell’ordine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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