Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rezzato, camionista trovato morto sul suo tir

Il cadavere è stato rinvenuto in una diramazione interna di via XXV aprile, area spesso usata per la sosta notturna: alcune persone si sono accorte che era accasciato all’interno dell’abitacolo
Francesca Zani
Il dettaglio di un mezzo di soccorso, foto d'archivio
Il dettaglio di un mezzo di soccorso, foto d'archivio

Tragedia nelle prime ore del mattino a Rezzato, dove un camionista di origini rumene è stato trovato senza vita all’interno del proprio mezzo pesante. L’uomo aveva 51 anni.

Il ritrovamento

Il dramma si è consumato in una diramazione interna di via XXV Aprile, nella zona dietro il Burger King, area spesso utilizzata dai camionisti per la sosta notturna o in attesa delle operazioni di carico e scarico.Secondo una prima ricostruzione, il 51enne avrebbe accusato un grave malore mentre si trovava nella cabina del tir, senza riuscire a chiedere aiuto. Solo intorno alle 7.30 di questa mattina alcune persone si sono accorte dell’uomo accasciato all’interno dell’abitacolo e hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza di Areu e una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale. Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorritori per l’autista non c’era già più nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le cause della morte, come detto, sarebbero riconducibili a un malore improvviso, ma saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione quanto accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
camionistamaloremortoRezzato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...