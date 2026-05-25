Rezzato, camionista trovato morto sul suo tir

Tragedia nelle prime ore del mattino a Rezzato, dove un camionista di origini rumene è stato trovato senza vita all’interno del proprio mezzo pesante. L’uomo aveva 51 anni.

Il ritrovamento

Il dramma si è consumato in una diramazione interna di via XXV Aprile, nella zona dietro il Burger King, area spesso utilizzata dai camionisti per la sosta notturna o in attesa delle operazioni di carico e scarico.Secondo una prima ricostruzione, il 51enne avrebbe accusato un grave malore mentre si trovava nella cabina del tir, senza riuscire a chiedere aiuto. Solo intorno alle 7.30 di questa mattina alcune persone si sono accorte dell’uomo accasciato all’interno dell’abitacolo e hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero di emergenza.