Rezzato, camionista trovato morto sul suo tir

Tragedia nelle prime ore del mattino a Rezzato, dove un camionista di origini rumene è stato trovato senza vita all’interno del proprio mezzo pesante. L’uomo aveva 51 anni.
Il ritrovamento
Il dramma si è consumato in una diramazione interna di via XXV Aprile, nella zona dietro il Burger King, area spesso utilizzata dai camionisti per la sosta notturna o in attesa delle operazioni di carico e scarico.Secondo una prima ricostruzione, il 51enne avrebbe accusato un grave malore mentre si trovava nella cabina del tir, senza riuscire a chiedere aiuto. Solo intorno alle 7.30 di questa mattina alcune persone si sono accorte dell’uomo accasciato all’interno dell’abitacolo e hanno immediatamente lanciato l’allarme al numero di emergenza.
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza di Areu e una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale. Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorritori per l’autista non c’era già più nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Le cause della morte, come detto, sarebbero riconducibili a un malore improvviso, ma saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione quanto accaduto.