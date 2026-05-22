Revisioni auto, in arrivo la stretta Ue guardando anche all’elettronica

La revisione auto europea si prepara a cambiare volto. La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato una bozza di riforma che punta ad aggiornare i controlli tecnici dei veicoli in linea con l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni. L’obiettivo è rendere le verifiche più efficaci sul fronte della sicurezza, adeguandole alla crescente presenza di elettronica, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Lo scenario Nei prossimi anni, quindi, i centri revisione dovranno confrontarsi sempre più con la componente informatica delle vetture. Non basterà più controllare freni, pneumatici o emissioni: sarà necessario verificare anche il corretto funzionamento e la calibrazione di sensori, radar, telecamere e dispositivi Adas che gestiscono molte delle funzioni di guida.