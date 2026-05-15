«Targhini» dei monopattini: Brescia pronta all’obbligo

L'obbligo della targa autoadesiva per i monopattini elettrici scatta da domani, sabato 16 maggio, ma alla Motorizzazione di Brescia, a differenza di altre situazioni nel Paese, la situazione pare essere sotto controllo.
«Domani rilasceremo circa 230 tagliandi. Ad oggi abbiamo altri 31 appuntamenti di privati dal 18 maggio in avanti (data oltre scadenza scelta appositamente dall'utente oppure si è prenotato dopo gli altri)» spiega una fonte dagli uffici di via Achille Grandi.
«Le agenzie caricano direttamente la pratica e vengono a ritirare solo il tagliando» emerge da via Achille Grandi quindi la taratura potrebbe non essere ad oggi un problema insormontabile. «Resta una difficoltà sul fatto che molti appuntamenti sono dati a utenti stranieri che non conoscono la lingua e non capiscono le procedure. Gli uffici restano comunque attivi e disponibili per ridurre i disagi» spiegava stamattina un operatore in coda agli sportelli.
La sanzione per mancata taratura dei monopattini va da 100 a 400 euro. Il contrassegno plastificato e retroriflettente (50x60 mm) va applicato sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, garantendo una superficie pulita per l'adesivo permanente antimanomissione.
Fare richiesta
La richiesta del targhino si effettua sul «Portale dell'Automobilista» con Spid o Cie al costo di circa 33-37 euro. L'assicurazione sarà obbligatoria dal 16 luglio 2026.