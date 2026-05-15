«Targhini» dei monopattini: Brescia pronta all’obbligo

L'obbligo della targa autoadesiva per i monopattini elettrici scatta da domani, sabato 16 maggio, ma alla Motorizzazione di Brescia, a differenza di altre situazioni nel Paese, la situazione pare essere sotto controllo. «Domani rilasceremo circa 230 tagliandi . Ad oggi abbiamo altri 31 appuntamenti di privati dal 18 maggio in avanti (data oltre scadenza scelta appositamente dall'utente oppure si è prenotato dopo gli altri)» spiega una fonte dagli uffici di via Achille Grandi.

«Le agenzie caricano direttamente la pratica e vengono a ritirare solo il tagliando» emerge da via Achille Grandi quindi la taratura potrebbe non essere ad oggi un problema insormontabile. «Resta una difficoltà sul fatto che molti appuntamenti sono dati a utenti stranieri che non conoscono la lingua e non capiscono le procedure. Gli uffici restano comunque attivi e disponibili per ridurre i disagi» spiegava stamattina un operatore in coda agli sportelli.