Rete idrica più affidabile: due mesi di lavori nel centro di Capriolo

Quasi mezzo chilometro di nuovi servizi del sottosuolo per la strada principale del paese. È questa la novità che viene da Capriolo, dove Acque Bresciane sta per mettere in atto uno degli sforzi più ingenti tra i nuovi importanti investimenti della società che gestisce la rete idrica nella nostra provincia. L’intervento rientra nel più ampio programma finanziato dal Pnrr, pensato per affrontare in modo strutturale il problema delle perdite d’acqua e rendere più efficiente l’intero sistema di distribuzione.

Nel paese franciacortino il cantiere interesserà via IV Novembre, che taglia in due Capriolo e unisce Palazzolo e il Lago d’Iseo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Urini e quella di via Calepio. In questa che è un’arteria centrale per la mobilità locale verranno posati circa 400 metri di nuova condotta in ghisa da 150 millimetri, affiancati da ulteriori 45 metri di tubazioni in materiale plastico, insieme al rifacimento completo degli allacci alle utenze. Un intervento che mira a garantire maggiore durata alle infrastrutture e a ridurre il rischio di dispersioni e rotture.

Giorno e notte

La gestione dei lavori è stata studiata per contenere l’impatto sulla circolazione. La posa della condotta principale avverrà mantenendo il doppio senso di marcia, grazie a un temporaneo restringimento delle corsie. Le operazioni più complesse, come quelle in prossimità delle rotatorie e gli attraversamenti stradali, saranno invece concentrate nelle ore notturne, così da limitare i disagi per residenti e automobilisti.

La progettazione e la programmazione dell’intervento sono state definite in collaborazione con l’Amministrazione comunale del sindaco Luigi Vezzoli, ben felice di accogliere questo cantiere, e con Anas. Questa settimana sono partite le attività preliminari al cantiere, con l’installazione della segnaletica e delle transennature.

Il progetto

La durata dei lavori è stimata in circa due mesi, al termine dei quali Capriolo potrà contare su una rete idrica più moderna, efficiente e sostenibile.

Il progetto fa parte di un piano che coinvolge complessivamente 13 Comuni bresciani e che ammodernerà le infrastrutture idriche per ben 24 milioni di euro, 19 dei quali contributi Pnrr. Tra gli obiettivi riduzione degli sprechi e miglioramento dell’affidabilità e della qualità della rete.