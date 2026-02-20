Restauro al palazzo comunale di Pavone Mella: lavori per 950mila euro

Da alcuni giorni la casa municipale di Pavone Mella risulta interdetta alla visione. A togliere la visuale di quello che fu palazzo Salvadego, costruzione risalente al 1875, una serie di ponteggi a sorreggere teloni. In pratica appare come fasciata, questo naturalmente per consentire una serie di interventi di efficientamento energetico e di miglioramento strutturale. Lavori con i quali viene messa mano a diversi comparti che renderanno l’edificio più sicuro, adeguato alle moderne esigenze ed elegante.

Infatti lo stabile, che come detto è sede degli uffici comunali (nel corso dei lavori rimarranno aperti con un arco a protezione dell’ingresso), è composto da un corpo di fabbricato risalente alla seconda metà del ‘800, al quale è stata, nel 1994, aggiunta una porzione in ampliamento (quest’ultima non è mai stata tinteggiata). Nel 2008 è stato ristrutturato il nucleo storico con l’avallo della Soprintendenza.

Migliorie

I lavori cui è ora sottoposta la casa comunale prevedono alcune importanti migliorie. Si procederà con opere di isolamento termico delle pareti perimetrali e nelle sale della porzione storica. Quindi al ripristino dei serramenti, alla rimozione dei rappezzi in intonaco cementizio da eseguirsi sulle facciate della parte storica dell’immobile con successiva tinteggiatura completa anche dei decori. E ancora, isolamento termico all’estradosso dell’ultimo solaio oltre all’installazione di pompe di calore e di un campo voltaico con applicazioni di building automation per il controllo delle temperature.

Il costo dei lavori si aggira intorno ai 950.000 euro, coperti con finanziamento giunto grazie al «Bando Recap – Contenimento e decarbonizzazione dei consumi energetici delle strutture pubbliche degli enti locali».

In merito, commenta il sindaco Maria Teresa Vivaldini: «Finalmente siamo riusciti ad aggiudicarci un bando importante, quello del Recap, che ci permetterà di efficientare al massimo il nostro municipio, rifacendo nel contempo tutta la parte idraulica ed elettrica, oltre che a renderlo più decoroso sia internamente sia esternamente. Sarà senz'altro un risparmio energetico che aiuterà le casse del Comune, oltre che a dare maggior comfort a coloro che lavorano e a tutta l'utenza che ne usufruirà».

A seguire i lavori come responsabile unico del progetto è il tecnico comunale Luca Facchetti che prevede lo smantellamento del cantiere per il mese di agosto.