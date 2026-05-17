Rendiconto 2025, debito ai minimi storici per il Comune di Rudiano

Rudiano risana i conti: debito ai minimi storici . Un Comune «più solido, trasparente e credibile» così, a margine del Consiglio comunale il sindaco Andrea Gallina, ha commentato il punto all'ordine del giorno dedicato all’approvazione del Rendiconto 2025, durante il quale l’Amministrazione ha rivendicato il percorso di risanamento finanziario avviato negli ultimi anni.

Nel suo intervento, il sindaco ha parlato di una «svolta nella gestione dei conti pubblici», sottolineando come il Comune abbia raggiunto il livello più basso di indebitamento della propria storia : «Lo stock del debito – precisa il primo cittadino – è infatti sceso a 6,8 milioni di euro , nonostante il mutuo contratto nel 2023 dalla precedente Amministrazione per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile».

Accanto alla riduzione del debito, l'attuale Giunta ha portato avanti un’operazione di revisione dei residui attivi. «Abbiamo eliminato – precisa Gallina – oltre 230 mila euro di vecchi crediti considerati ormai inesigibili. Un intervento di “sincerità contabile”, finalizzato a rendere il bilancio più aderente alla reale situazione finanziaria». Il rendiconto evidenzia anche una diminuzione della spesa corrente pari a 306 mila euro, equivalente a un calo del 7,5%. L’Amministrazione attribuisce il risultato «a una revisione dei costi storici e a una spending review interna che non ha inciso sulla qualità dei servizi erogati».

I casi

Tra i casi citati durante il Consiglio comunale figura quello della gestione calore. L’attività di verifica tecnica e amministrativa avrebbe consentito di recuperare oltre 200 mila euro relativi a somme versate indebitamente negli anni precedenti. Risorse che, secondo il sindaco, hanno contribuito a compensare la riduzione delle entrate straordinarie. Nonostante la linea improntata al rigore finanziario, il piano degli investimenti è proseguito. Nel 2025 si è concluso il progetto della pista ciclabile «Strada Bassa» verso Chiari, con erogazioni per circa 450 mila euro.

Parallelamente, l’Amministrazione ha annunciato un forte incremento delle risorse destinate al sociale, cresciute del 103%, con l’avvio del progetto per il nuovo asilo nido. «Se il 2024 è stato l’anno della pulizia necessaria – ha dichiarato il sindaco – il 2025 rappresenta l’anno della stabilità ritrovata. Oggi Rudiano è un Comune solido, capace di trasformare il rigore gestionale in garanzia di servizi e investimenti per il futuro».