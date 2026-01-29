Giornale di Brescia
Regole, orari, deroghe: cosa cambia a Desenzano con la nuova Ztl

Alice Scalfi
La sperimentazione, che verrà avviata l’1 febbraio, ridisegna la viabilità del centro tra sensi unici, nuova segnaletica e nuovi spazi per la sosta
Un rendering dei nuovi spazi
Ci siamo: tra pochi giorni entra in vigore la sperimentazione della Zona a traffico limitato di Desenzano. Dal 1° febbraio saranno operative le nuove regole, pensate per migliorare la gestione della mobilità. Niente varchi elettronici, per ora, ma la nuova disciplina della circolazione sarà comunque in vigore a tutti gli effetti, con controlli da parte della Polizia locale.

Via per via

Il provvedimento introduce diversi cambiamenti pratici, a partire dalla viabilità interna. In centro, via Roma diventa a senso unico in direzione est, da piazza Malvezzi verso via Santa Maria, mentre in via Santa Maria prosegue il senso unico verso nord, fino a piazza Matteotti. Da qui si potrà poi scendere lungo via Porto Vecchio, anch’essa trasformata in senso unico, per uscire su via Annunciata. Piazza Malvezzi e via Sant’Angela Merici resteranno accessibili solo ai veicoli autorizzati.

La mappa della nuova Ztl di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
L’accesso sarà consentito ai residenti, ai domiciliati, ai proprietari di immobili e a tutte le categorie che operano stabilmente all’interno dell’area Ztl. Per le attività economiche, gli artigiani, i fornitori e le strutture ricettive è previsto l’ingresso dalle 6 alle 10 dal lunedì al sabato, fascia oraria valida anche per i mezzi usati per consegne o interventi urgenti.

In parallelo, l’Amministrazione ha avviato una redistribuzione degli spazi destinati alla sosta. Sono stati realizzati nuovi stalli riservati a operazioni di carico e scarico, mezzi per persone con disabilità, taxi e Ncc, motocicli e veicoli al servizio di attività primarie, così da garantire una rotazione più efficace e un utilizzo più ordinato del suolo pubblico.

Il lungolago resta aperto

Non mancano deroghe temporanee, previste per eventi, manifestazioni, traslochi, matrimoni e ospiti di alberghi e case vacanza. In questi casi, l’accesso sarà autorizzato esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Un’attenzione particolare è riservata anche al mercato del martedì, con modifiche alla viabilità nelle zone centrali coinvolte.

Il lungolago rimarrà sempre aperto dal lunedì al sabato sera. La sperimentazione durerà alcuni mesi: servirà per testare sul campo la nuova impostazione, raccogliere osservazioni e apportare eventuali correttivi. La cartina completa con tutte le modifiche è disponibile sui canali istituzionali del Comune, pronta per essere consultata o stampata.

Argomenti
nuova ZtlZtlzona a traffico limitatoDesenzano del Garda
  3. Ricarica la pagina se necessario