Nuova Ztl, a Desenzano cambia la viabilità nel centro storico

Alice Scalfi
La fase di sperimentazione parte il 1° febbraio: inizialmente nessuna telecamera, i controlli saranno in capo alla Polizia locale
La mappa della nuova Ztl di Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
Una rivoluzione attesa da anni e ora pronta a partire. Dal 1° febbraio prende il via la sperimentazione della nuova Zona a traffico limitato, che ridisegnerà viabilità e sosta nel centro storico di Desenzano. Niente varchi elettronici per ora: la prima fase sarà gestita con controlli diretti della Polizia locale. L’obiettivo è chiaro: aumentare sicurezza, decoro e qualità urbana, restituendo centralità a chi vive e lavora in centro.

Le zone interessate

La nuova regolamentazione riguarda piazza Malvezzi, piazza Matteotti, via Roma, via Santa Maria, via Porto Vecchio e le vie limitrofe, con estensioni anche a Rivoltella e al Lungolago. Saranno introdotti sensi unici, divieti di transito, stalli riservati e regole differenziate per accesso e sosta.

«Il centro storico è cresciuto, meritava una regolamentazione all’altezza –  spiega l’assessore alla Sicurezza Pietro Avanzi –. Abbiamo raccolto centinaia di richieste e oltre il 90% è stato accolto. È un progetto condiviso col territorio».

Come funziona

Accesso libero per mezzi di soccorso, forze dell’ordine, taxi e veicoli per disabili. Per residenti, strutture ricettive, fornitori e altre categorie, l’accesso sarà autorizzato su richiesta. La sosta sarà limitata nel tempo e consentita solo negli spazi individuati, di norma per un massimo di 30 minuti.

Le richieste di permesso andranno presentate online, tramite apposita modulistica. Gli albergatori potranno registrare direttamente i veicoli degli ospiti. In questi giorni sarà distribuito un volantino informativo con tutte le novità.

Più sicurezza

«Iniziamo con elasticità, ma con regole chiare – aggiunge Avanzi –. Dopo l’estate valuteremo i risultati e partirà il bando per i varchi elettronici: sarà un passaggio epocale per Desenzano». Il comandante della Polizia locale Marco Mensi sottolinea l’approccio sistemico adottato: «Abbiamo studiato le esigenze locali e analizzato soluzioni adottate in altri Comuni. Se non ci sono parcheggi, non ha senso far entrare auto a caso. Questa regolamentazione serve a guidare i flussi, ridurre i rischi e proteggere le zone più fragili».

Controlli della Polizia locale - © www.giornaledibrescia.it
Gli stalli sono stati riorganizzati per carico e scarico, disabili, taxi, motocicli e servizi; via Anelli, ad esempio, ospiterà oltre 50 posti gratuiti per le due ruote. «Mai più auto sotto la statua di Sant’Angela – osserva Mensi –. E sapere chi entra ha un valore anche in termini di sicurezza: pensiamo, ad esempio, ai furti o alle situazioni d’emergenza». Nei giorni di mercato e nei weekend sul lungolago sono previste deroghe e chiusure temporanee per garantire vivibilità e ordine.

A Rivoltella

Dopo Desenzano centro, la sperimentazione sarà estesa anche a Rivoltella, con l’obiettivo di consolidare la nuova viabilità entro l’autunno. «Non vogliamo creare disagi – conclude Avanzi – ma rendere il centro più sicuro, ordinato e vivibile. Per tutti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

sicurezzastrade chiusepermessiparcheggiZtlviabilitàcentro storicoDesenzano
