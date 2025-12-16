Dalla Regione arrivano 9,5 milioni per riparare i danni da maltempo
Un fondo di 9,5 milioni di euro: è questa la somma stanziata dalla Regione Lombardia per ristori ai Comuni delle province di Brescia, Bergamo e Lecco, in seguito ai danni del maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024. In totale sono 32 interventi pubblici in 16 Comuni delle tre province. Si aggiungono ai 2,8 milioni euro già stanziati lo scorso maggio per le stesse aree coinvolte.
A Brescia
A Brescia sono stati approvati 7 interventi nel solo Comune di Gargnano, per un totale di oltre 2,2 milioni di euro. Queste risorse serviranno per garantire sicurezza, assistenza alla popolazione e il ripristino delle condizioni di normalità.
A partire dal 12 gennaio 2026 gli enti coinvolti potranno attivare le procedure sulla piattaforma Bandi e servizi per rendicontare gli interventi eseguiti e accedere ai fondi previsti. Le procedure di privati e attività produttive, invece, saranno avviate successivamente.
Assessore alla sicurezza
«L’approvazione di questi ulteriori ristori da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa – rappresenta una risposta concreta ai territori colpiti dagli eventi climatici. Con questi fondi si sostengono i Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco per garantire sicurezza, assistenza alla popolazione e il ripristino delle condizioni di normalità. Un ringraziamento particolare va al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per l’attenzione dimostrata verso la Lombardia e per il costante supporto in una fase così delicata».
