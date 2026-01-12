Ultim'oraCronaca
Referendum giustizia, decise le date: si voterà il 22 e il 23 marzo
Negli stessi giorni, in virtù della decisione del Consiglio dei ministri, si voterà anche per elezioni suppletive
Le schede di un referendum - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA
Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.
Nella stessa data si voterà anche per elezioni suppletive.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.