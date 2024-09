Referendum contro l’Autonomia, oggi lo stop alla raccolta firme online

Inizia l’autunno caldo della Consulta, che sarà ora chiamata a esprimersi su ammissibilità e ricorsi

Un banchetto per la raccolta firme per il referendum promosso dalla Cgil

Quelle raccolte dai singoli comitati referendari sono incardinate in un elenco che ha ancora qualche giorno di spazio prima di «partire» in direzione Roma ed essere infine depositato in Cassazione. Ma intanto, la prima scadenza del cammino del referendum contro l’Autonomia differenziata scocca esattamente oggi: dalle 13 in punto, infatti, il widge dedicato alle adesioni sarà rimosso e disattivato dai siti web, sancendo così ufficialmente lo stop alla raccolta firme online sulla piattaforma del M