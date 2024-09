Record di iscritti per il concorso fotografico «Bruno Boni»

Trecentocinquantasei iscritti e 829 fotografie candidate: il numero più alto (se si esclude l’anno scorso, quando c’era però la Capitale della Cultura a fare da cassa di risonanza) da quando è stato istituito. Questa mattina nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia si è tenuta una partecipatissima cerimonia di premiazione del concorso fotografico «Bruno Boni» dedicato alla Mille Miglia.

L’edizione numero dodici ha visto trionfare un non bresciano: Giampaolo Villani di Zero Branco, in provincia di Treviso. Il secondo posto è stato conquistato da Marco Nervi di Rezzato, il terzo da Sandro Zubani di Brescia, il quarto da Daniela Scanu di Sarezzo e il quinto da Riccardo Palazzani di Brescia.

I premiati

I premiati sono stati complessivamente 21: oltre ai primi 5 classificati hanno ricevuto un riconoscimento per la bellezza dei loro scatti della «Corsa più bella del mondo», come la definì Enzo Ferrari, anche Cesare Palazzo di Brescia, Stefano Maffei di Brescia, Samuele Maestranzi di Brescia, Caterina Giustacchini di Muscoline, Marco Giubelli di Marmentino, Sergio Di Giacomo di Sarezzo, Maurizio Bocchi di Rezzato, Simone Bertoldi di Brescia, Luca Ponti di Bergamo e Sonia Pellitteri di Castenedolo.

I premi speciali sono stati conferiti a Stefano Mani di Caino, che ha conquistato la Coppa Bruno Boni, a Marco Gilberti di Brescia per la foto più creativa, a Roberto Rubini di Travagliato per il miglior scatto con smartphone, a Bruno Barcellan di Brescia per la miglior foto in bianco e nero, a Pietro Mascagni di Agnosine, vincintore del premio riservato ai soci Anps. Infine il sesto Trofeo Tratufi - Lazio/Umbria è andato a Vincenzo Pezzetti di Terni.

Le fotografie premiate verranno esposte al Mo.Ca. a palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga dal 4 al 9 ottobrre 2024.

Dichiarazioni

«Brescia è la Mille Miglia e la Mille Miglia è Brescia - ha osservato il figlio di Bruno Boni, Roberto, presidente dell’associazione intitolata al padre -: parliamo di un evento importantissimo a livello mondiale le cui radici rimangono, però, fortemente legata a Brescia»

Il presidente dell’Automobile Club di Brescia, Aldo Bonomi, ha ricordato come «siamo arrivati alla 12esima edizione del concorso: questo vuol dire che il valore della Mille Miglia è ancora alto e la passione dei fotografi che partecipano è tuttora molto forte».