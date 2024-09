Rapinivano ragazzini: arrestati sette giovani in Valtrompia

Rapina, estorsione, tentata estorsione, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sono questi i reati contestati nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Brescia nei confronti di un gruppo di sette giovani tra i 18 e i 22 anni.

Leggi anche Indice di criminalità: Brescia peggiora e resta prima per reati informatici

Uno è finito in carcere, un altro ai domiciliari e per cinque è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di un gruppo che si muoveva tra Gardone Val Trompia, Villa Carcina e Sarezzo e finito sotto indagine condotta dai carabinieri.

Leggi anche Quindicenne picchiato e rapinato da coetanei a Sarezzo

Le vittime

Le vittime erano coetanei o minorenni presi di mira e che venivano rapinati. «Nel corso dell’attività è emersa la reticenza delle vittime a denunciare gli episodi subiti per paura di ritorsioni da parte degli autori» spiegano gli inquirenti.

Il leader del gruppo

In merito al leader del gruppo, il 20enne Yahaya Sogne, nato in Burkina Faso e cresciuto in Valtrompia, il Gip scrive: «Deve affermarsi che egli, nonostante la giovanissima età, sia dotato di significativo spessore criminale ed elevata pericolosità sociale. Egli risulta essere l'ideatore e l'autore principale di innumerevoli reati di notevole gravità ed è stato descritto da tutti i soggetti escussi come una persona estremamente violenta, prevaricatrice, vendicativa, abituata a comandare all'interno della propria "gang" e dotata di senso di impunità di fronte alla legge».