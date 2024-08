Quindicenne picchiato e rapinato da coetanei a Sarezzo

L’episodio più recente è accaduto martedì pomeriggio a Sarezzo. Un ragazzo di 15 anni è stato accerchiato, picchiato e trascinato verso il sottopassaggio da alcuni coetanei di origine magrebina.

Lui sapeva cosa sarebbe successo. In paese tutti sanno cosa avviene attorno alla Provinciale. Non solo a Sarezzo ma anche a Concesio e Villa Carcina. Lo avrebbero rapinato. Vogliono prima di tutto soldi, ma non disdegnano neppure capi firmati o altri oggetti di valore come casse bluetooth o auricolari. Ad altri ragazzi della sua età è già successo.

Leggi anche Sequestrato e picchiato per investimenti sbagliati in bitcoin

L’aggressione

Teatro dell’azione di quella che secondo molti è una baby gang che si sposta in tutta la bassa Valtrompia, questa volta, è stata la zona di Sarezzo tra l’oratorio e la Provinciale, il sottopassaggio pedonale come «angolo buio» in cui colpire.

Il ragazzo di 15 anni che era entrato nel mirino del gruppo si è attaccato alla ringhiera della scala e con tutte le sue forze ha resistito, ha urlato e ha attirato l’attenzione di una pattuglia di passaggio della Polizia locale della Valtrompia che è immediatamente intervenuta.

Gli automobilisti in transito hanno visto e poi raccontato che il ragazzo più grande ha prima preso a pugni quello più piccolo, mentre i suoi complici gli impedivano di allontanarsi, poi gli ha preso la borsa e l’ha svuotata alla ricerca di contanti che non ha trovato.

Quando ha visto due adulti che si avvicinavano, il ragazzo violento ha capito che erano agenti e ha provato a fuggire. Si è lanciato in una corsa a perdifiato tra auto e camion in transito, tra i parcheggi e le immissioni sulla strada principale. Non ha fatto molta strada ed è stato raggiunto e bloccato. Trasferito in comando a Gardone Valtrompia è stato identificato: si tratta di un 17enne di origine egiziana già conosciuto alle forze di polizia.

Leggi anche Rapina ed estorsione a un disabile: due arresti

L’indagine

Il magistrato di turno del tribunale per i minorenni ha disposto che fosse denunciato e poi rimesso in libertà. Ma le indagini sul suo conto proseguono. Il primo obiettivo è quello di identificare gli altri ragazzi che erano con lui martedì pomeriggio a Sarezzo e stabilire quale ruolo abbiano avuto nella rapina ai danni del 15enne.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato in Valtrompia ed è necessario capire se ci sia un gruppo strutturato che agisce in tutta la valle oppure se ci siano diverse bande che si sono spartite il territorio.

Tra genitori, insegnanti e operatori del sociale l’allerta è alta e in diversi hanno segnalato episodi preoccupanti ai carabinieri e alla Polizia locale che stanno portando avanti le indagini.