Rapine violente in strada, due minorenni aggrediti in città

Due rapine in poche ore in città che hanno visto ragazzi minorenni finire nel mirino di soggetti che vivono di espedienti e che hanno cercato di derubarli.

I casi

Il primo episodio è avvenuto lunedì nei pressi della scuola superiore Golgi di via Rodi. Un 20enne di origini egiziane ha aggredito un ragazzo minorenne: prima gli ha strappato la catenina d’oro che aveva al collo e poi lo ha preso a pugni per garantirsi la fuga. La giovane vittima ha immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri e in pochi minuti una pattuglia del radiomobile ha rintracciato e arrestato in flagranza il presunto autore del reato.

Il secondo, analogo, episodio è accaduto venerdì mattina a Sanpolino. Un altro minorenne è stato minacciato da un uomo, poi identificato come un 25enne di origini senegalesi, che brandiva un martello frangivetro e pretendeva che gli consegnasse i soldi che aveva. Il ragazzino però si è rifiutato e l’uomo, vista la malaparata, si è allontanato. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato poco dopo.