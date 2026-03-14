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Rapine violente in strada, due minorenni aggrediti in città

Paolo Bertoli
Un episodio a Sanpolino e un altro nei pressi dell’istituto Golgi. In entrambi i casi i presunti responsabili sono stati arrestati
Aggressione (foto di repertorio) - © www.giornaledibrescia.it
Aggressione (foto di repertorio) - © www.giornaledibrescia.it
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Due rapine in poche ore in città che hanno visto ragazzi minorenni finire nel mirino di soggetti che vivono di espedienti e che hanno cercato di derubarli.

I casi 

Il primo episodio è avvenuto lunedì nei pressi della scuola superiore Golgi di via Rodi. Un 20enne di origini egiziane ha aggredito un ragazzo minorenne: prima gli ha strappato la catenina d’oro che aveva al collo e poi lo ha preso a pugni per garantirsi la fuga. La giovane vittima ha immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri e in pochi minuti una pattuglia del radiomobile ha rintracciato e arrestato in flagranza il presunto autore del reato.

Il secondo, analogo, episodio è accaduto venerdì mattina a Sanpolino. Un altro minorenne è stato minacciato da un uomo, poi identificato come un 25enne di origini senegalesi, che brandiva un martello frangivetro e pretendeva che gli consegnasse i soldi che aveva. Il ragazzino però si è rifiutato e l’uomo, vista la malaparata, si è allontanato. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato poco dopo.   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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