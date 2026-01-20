Giornale di Brescia
Rapina il supermercato Pam aggredendo il direttore: arrestato

Roberto Manieri
L’episodio è avvenuto a Brescia: per il 33enne egiziano il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dall’Italia
Una volante davanti al supermercato Pam di via Porcellaga (foto d'archivio)

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne egiziano per rapina al supermercato Pam di Brescia. L’uomo, pluripregiudicato e senza fissa dimora, aveva aggredito il direttore e tentato la fuga.

È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e arrestato per rapina impropria e possesso illegale di armi.

Il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dall’Italia, nonché il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per due anni.

Argomenti
supermercato PamrapinaaggressioneBrescia
