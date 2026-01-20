Rapina il supermercato Pam aggredendo il direttore: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne egiziano per rapina al supermercato Pam di Brescia. L’uomo, pluripregiudicato e senza fissa dimora, aveva aggredito il direttore e tentato la fuga.

È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e arrestato per rapina impropria e possesso illegale di armi.

Il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dall’Italia, nonché il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per due anni.