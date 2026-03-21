Rapina un minore e lo minaccia di morte, arrestato un uomo

Un uomo di origini egiziane, pregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina ed estorsione nei confronti di un minorenne messa a segno alla stazione della metropolitana San Faustino in città.

Il giovanissimo ha chiamato il numero unico di emergenza spiegando che poco prima gli era stato rubato il cellulare da una persona che non conosceva. Poco dopo lo stesso soggetto, minacciandolo di morte, pretendeva una grossa somma di denaro per restituire il telefono. All’appuntamento, fissato alla stessa stazione, si è presentata la Polizia. L’uomo aveva addosso anche un coltello con lama di 26 centimetri