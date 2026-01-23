Rapina in gioielleria a Chiari, bottino da almeno 100mila euro
Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Chiari per risalire ai tre criminali che ieri sera, giovedì, hanno rapinato armati di pistola e (forse) di fucile la gioielleria Gioielli di Valenza di Chiari. Stando alle prime informazioni, il bottino ammonterebbe tra gli 80 e i 100mila euro: una prima stima di tutto l’oro che i delinquenti hanno rubato, dopo aver minacciato le due cassiere presenti. Ma da parte della società è ancora in corso l’inventario per conoscere con esattezza il danno subito.
Una scena vista da poche persone, visto che i rapinatori, entrati in azione con il volto travisato da un’entrata secondaria, hanno agito in pochi minuti quando i negozi del centro commerciale di via Brescia stavano chiudendo. La scena è stata vista da due dipendenti di un negozio situato di fronte alla gioielleria, uno dei quali ha chiamato subito i carabinieri.
Indagini
I militari della Compagnia di Chiari hanno sentito i testimoni e stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso: per prima cosa stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri stanno cercando di capire che arma fosse, quella «lunga» descritta dalle commesse e dai pochi testimoni presenti e se ci fosse una quarta persona ad attendere i complici in auto fuori dal centro commerciale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.