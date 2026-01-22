Rapina in gioielleria a Chiari: 3 ladri armati di pistole in fuga con l’oro

Una rapina a mano armata è stata messa a segno in serata nella gioielleria «I gioielli di Valenza» all’interno del centro commerciale Italmark di via Brescia a Chiari. Secondo le prime informazioni tre uomini con il volto travisato e armati di almeno due pistole hanno fatto irruzione nella gioielleria e hanno minacciato le due commesse che si trovavano all’interno. In pochi minuti hanno messo le mani sull’oro contenuto negli espositori e sono poi fuggiti dalla porta di emergenza che si apre proprio accanto negozio.

Sul posto per le indagini i Carabinieri di Chiari con il supporto dei colleghi del comando provinciale. Per fortuna nessuna delle persone è rimasta ferita.