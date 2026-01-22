Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Rapina in gioielleria a Chiari: 3 ladri armati di pistole in fuga con l’oro

Simone Bracchi
Il colpo in serata alla «I gioielli di Valenza» del centro commerciale Italmark di via Brescia
La gioielleria rapinata - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La gioielleria rapinata - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Una rapina a mano armata è stata messa a segno in serata nella gioielleria «I gioielli di Valenza» all’interno del centro commerciale Italmark di via Brescia a Chiari. Secondo le prime informazioni tre uomini con il volto travisato e armati di almeno due pistole hanno fatto irruzione nella gioielleria e hanno minacciato le due commesse che si trovavano all’interno. In pochi minuti hanno messo le mani sull’oro contenuto negli espositori e sono poi fuggiti dalla porta di emergenza che si apre proprio accanto negozio.

Sul posto per le indagini i Carabinieri di Chiari con il supporto dei colleghi del comando provinciale. Per fortuna nessuna delle persone è rimasta ferita

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rapinagioielligioielleriaoropistolachiari
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario