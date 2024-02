Rapina in centro, Castelletti: «Serve un intervento dello Stato: Brescia ha bisogno di risposte»

«Quanto accaduto ieri sera in via X Giornate è un episodio gravissimo, intollerabile. Questa mattina ho incontrato i proprietari della gioielleria, per far sentire loro la vicinanza e il supporto della città in questo momento difficile. Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, ma è chiaro che serva un intervento dello Stato per rispondere efficacemente al fenomeno delle rapine che, come riportano le statistiche e come purtroppo si evince dalla cronaca di questi giorni, è in crescita». Così la sindaca Laura Castelletti interviene all’indomani della rapina a mano armata che si è consumata ieri in pieno centro a Brescia.

Comitato per l’ordine e la sicurezza

«Ho avuto un colloquio con la Prefetta, chiedendo un Comitato per l’ordine e la sicurezza specifico, che sarà convocato per la mattina di martedì 27 febbraio. Il governo ha il compito di garantire gli standard di sicurezza adeguati, servono più uomini e più risorse. In queste ore sto cercando di mettermi in contatto con il ministro Piantedosi, dal quale mi aspetto una presa in carico della situazione che la nostra città sta vivendo, con azioni concrete. Brescia ha bisogno di risposte, non mi fermerò finché non le avrà ottenute» conclude.