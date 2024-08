Rapina ed estorsione a un disabile: due arresti

La vittima è un operaio originario di Iseo intercettato in via Zara a Brescia. I due malviventi gli hanno chiesto soldi per ridargli i documenti

Gli agenti della Polizia locale hanno fermato i malviventi - Foto d'archivio Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Scelgono le vittime più fragili. Le derubano. E poi, quando dagli effetti personali che hanno trafugato trovano gli elementi necessari, cercano di approfittarne ancora, estorcendo denaro con la promessa di riconsegnare i documenti sottratti. Questa volta però il raggiro non è riuscito: la vittima si è rivolta alla Polizia Locale di Brescia e all'appuntamento per lo scambio si sono presentati anche gli agenti.